فتح تحقيق حول وفاة طفلة فرنسية في ظروف غامضة بالقليعة

توفيت طفلة من اصل فرنسي تبلغ من العمر 4 سنوات في ظروف غامضة بمدينة القليعة في تيبازة، والعدالة تفتح تحقيق.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الطفلة دخلت إلى الجزائر رفقة والدتها و3 من أخواتها منذ اشهر لتمضية العطلة مع شاب جزائري.

وتعود تقاصيل القصة إلى تعرف جزائري على أم فرنسية لأربعة ابناء من اب مجهول على شاب جزائري 26 سنة عبرالفيسبوك.

وبعد سنتين من الصداقة دعاها لتمضية العطلة في الجزائر رفقة بناتها، ولما جاءت لبيته العائلي تزوجها بالفاتحة دون عقد.

ليترك والد الشاب لهما الشقة العائلية للسكن فيها، ومنذ حوالي 4 أيام قامت الطفلة ذات 4 سنوات في الليل لتذهب للحمام .

ليقوم الشاب بإتباعها للحمام، لتفيق أختها ذات 13سنة من النوم بعد سماع صراخها بينما كانت والدتها نائمة.

وماهي الا لحظات حتى سقطت الطفلة جثة هامدة بعد سقوط مميت داخل حوض الاستحمام متأثرة بنزيف داخلي في الرأس.

ورغم محاولات الام الفاشلة من أجل إسعاف طفلتها تم نقلها للمستشفى، وبعد تفحصها ومعاينتها من قبل الطبيبة.

والتي لاحظت وجود كدمات واثار عنف على المعصمين والرقبة واماكن متفرقة من الجسم، مع أنها لم تقتنع بأنها سقطت في حوض الحمام .

ابلغت الطبيبة المصالح الأمنية باحتمال تعرض الطفلة الفرنسية لاعمال عنف قبل وفاتها، ما فتحت باب الوفاة الغامضة.

وعلى إثرها تم إبلاغ وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة بالقضية والذي بدوره أمر بفتح تحقيق معمق في الحادثة.

ليتم مباشرة التحقيقات من خلال تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة .

وحسب معلومات فإن الشاب يعاني بعض الاضطرابات النفسية ومعتاد على إستعمال العنف على الطفلة بعلم أمها بضربها بالفلقة على الرجلين.