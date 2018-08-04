فتح تحقيق طبي لتحديد أسباب وفاة طفلين بمستشفى القليعة

تم فتح تحقيق طبي لتحديد أسباب وفاة طفلين يبلغان من العمر على التوالي 30 شهرا و6 سنوات، خلال ال24 ساعة الماضية، بمستشفى القليعة،

حسب ما أكده اليوم السبت مدير الصحة والسكان لولاية تيبازة، توفيق عمراني، مشيرا الى أن أسباب الوفاة تبقى لحد الآن مجهولة.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال الجزم بأن سبب وفاة هذين الطفلين يعود إلى إصابتهما بداء التهاب السحايا ونحن في انتظار النتائج التي سيسفر عنها التحقيق الطبي وعملية تشريح الجثتين”.

وأفاد مدير الصحة أن الوفاة الأولى تتعلق بطفل يبلغ من العمر ست سنوات وينحدر من مدينة فوكة، لفظ أنفاسه بمجرد وصوله إلى المستشفى،

فيما تخص الحالة الثانية رضيعا من مدينة بوهارون الساحلية لا يتجاوز عمره 30 شهرا كان ماكثا بالمستشفى.

وذكر بالمناسبة أن هناك نوعين من داء التهاب السحايا: الأول مصدره بكتيريا خطيرة ويتسبب في الوفاة، والثاني فيروس يتم الشفاء منه بنسبة 100 بالمائة.