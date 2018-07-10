فتح تحقيق عقب العثور على نزيل فندق معلقا بغرفته في وهران

عائلته من سيدي بلعباس أبلغت عن اختفائه ليومين قبل الحادثة

فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا على خلفية العثور على جثة شخص في الثلاثينيات من العمر معلقا بحبل بغرفة فندق.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الفندق متواجد بحي البلاطو مقابل مقر الأمن الحضري الثاني.

حيث تم تحويل الجثة الى مصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي للوقوف على حيثيات الوفاة.

الضحية ينحدر من ولاية سيدي بلعباس اختفى منذ أول أمس، وكان محل بحث من قبل عائلته.

قبل إبلاغها بإستعمال هاتفه النقال الذي كان بحوزته والذي تم إكتشاف العديد من الإتصالات التي أجريت من قبل عائلته لم يتم الرد عليها من قبل الضحية.

هذا ما رجح فرضية اقدامه على الانتحار لأسباب مجهولة حيث يجري التحري بخصوصها.

علما أن ادارة الفندق أبلغت الأمن بعد انتباهها لعدم خروج الضحية من غرفته ليومين قبل تفاجئها بالعثورعليه معلقا بواسطة حبل.