فتح تحقيق في أحداث عنف بملعب 5 جويلية بعد تداول فيديو ضرب مناصر

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول أحداث العنف التي شهدها ملعب 5 جويلية يوم أمس.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ستتحقق من الفيديو المتداول عبر “الفايسبوك” والذي يظهر تصرفا غير لائق لبعض أعوان حفظ النظام أثناء تأدية المهام، حسب ما جاء في ذات البيان.

هذا وأكدت المديرية العامة أنه سيتم إتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة، وفي المقابل تأسفت ذات الهيئة لأحداث العنف.

وكان ملعب 5 جويلية قد احتضن أمس الثلاثاء، مباراة مولودية الجزائر بضيفه اتحاد بلعباس والتي انتهت بفوز الضيوف بهدفين دون رد.

حيث شهدت مدرجات الملعب مناوشات وأحداث عنف، بين الأنصار ما تسبب في إصابة عدد من المناصرين ونقلوا على إثرها إلى المستشفى.