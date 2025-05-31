فتح تحقيق في أحداث مباراة كرة السلة لـ”السيدات”

نددت اتحادية كرة السلة، بأحداث العنف، التي رافقت مباراة للسيدات، بين نجم الادريسي عنابة وفريق سريع علي منجلي قسنطينة.

وتعرضت لاعبات نادي سريع علي منجلي، لإصابات متفاوتة الخطورة خلال مباراة الجولة الـ 7 من دورة السقوط في البطولة الوطنية لكرة السلة (سيدات). أمس الجمعة، والتي انهزم فيها الفريق بنتيجة 38-27.

وأعربت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة عن بالغ أسفها وإدانتها الشديدة لتلك الأحداث. التي حولت أجواء المنافسة الرياضية: “التي يُفترض أن تسودها الروح الرياضية والتنافس الشريف، إلى ساحة لأعمال شغب وعنف غير مقبولة. ”

مؤكدة في بيان لها اليوم السبت، أن مثل هذه السلوكيات لا تمثل القيم الحقيقية للرياضة الجزائرية. وتُعدّ مرفوضة جملة وتفصيلا.

كما أعلنت اتحادية السلة، فتح تحقيق فوري، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات. سواء من اللاعبين أو الطاقم الفني. على أن يتم كشف نتائجه والعقوبات المتخذة في أقرب الآجال.

وفي الأخيرة، أكدت ذات الهيئة الرياضية. أنها ستتعامل بكل صرامة وحزم مع كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث. سواء من اللاعبين، أو الأطقم الفنية، أو الإداريين، ولن تتوانى في اتخاذ أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.