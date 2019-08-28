فتح تحقيق في تماطل إصلاح أجهزة الأشعة المعطلــــة بالمستشفيـــــات

أمر،أول أمس، وزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مصالحه الوزارية بفتح تحقيق عاجل حول التماطل في إصلاح أعطاب مختلف أجهزة الأشعة و«السكانير».

وهي المتوقفة منذ مدة بالمراكز الاستشفائية عبر الولايات، مطالبا أيضا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية، هذه الأيام.

للتحقيق في أسباب توقف جهاز الأشعة و«السكانير» بمستشفى «ابن سيناء» في عنابة، وعدم إصلاحه لمدة تقارب أربعة أشهر.

من دون مراعاة وضعية المرضى وحالتهم الاجتماعية.

حيث نقل بعض المرضى انشغالهم وتذمرهم الشديد من تماطل الجهات الوصية في إصلاح هذا الجهاز الحساس.

مستنكرين دفعهم بطريقة غير مباشرة لإجراء فحوصات الأشعة و«السكانير» بالعيادات الخاصة.

وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول هذه التصرفات التي أصبحت تزيد من معاناة المواطنين في العديد من ولايات الوطن.

وقال الوزير على هامش زيارته التفقدية لقطاعه بولاية عنابة،أول أمس، «من غير المقبول أن تبقى الأجهزة الطبية معطلة لعدة أشهر.

بالرغم من توفير كافة الأموال اللازمة لتهيئة التجهيزات التابعة للمؤسسات الاستشفائية.

سنفتح تحقيقا عاجلا في هذه القضية وسنسلط عقوبات صارمة ضد كل من يتطاول في أداء مهامه ويتقاعس في خدمة المرضى».

هذا، وأشار الوزير إلى أن عنابة حظيت خلال الأشهر القليلة الماضية.

بغلاف مالي يقدر بحوالي 224 مليار سنتيم لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتزويدها بالعتاد الطبي اللازم فقط.

وهوما يتطلب فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب تقاعس المسؤولين عن إصلاح هذا الجهاز،وتسهيل إجراءات الفحوصات الخاصة بالمرضى المقيمين بهذا المستشفى.