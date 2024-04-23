مجلس قضاء وهران: فتح تحقيق في حادث إنهيار سقف بمدرسة إبتدائية ببوتليليس

اعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة السانية، اليوم الثلاثاء، ان تم فتح تحقيق في حادث انهيار سقف بمدرسة ابتدائية ببوتليليس.

وجاء في بيان مجلس قضاء وهران، انه تزامنا مع القيام بأشغال اصلاح الطبقة على مستوى المدرسة الإبتدائية صالح رحو ببلدية بوتليليس، وقع صباح اليوم انهيار في سقف احد اقسام ادى الى اصابة 6 تلاميذ بجروح وتم التكفل بهم طبيا وغادر 4 منهم المصحة بعد تلقيهم العلاج، فيما تم الابقاء على مصابين اثنين بالمستشفى الجامعي بوهران.

وأضاف ذات البيان، ان وكيل الجمهورية انتقل، الى مكان الحادث وامر بتفح تحقيق ابتدائي في الوقائع لتحديد المسؤوليات.

كما اعلمت النيابة انه لم يتم تسجيل اي وفاة في هذه الحادثة.

هذه الحالة الصحية للتلميذة ضحية إنهيار سقف مدرسة بوهران