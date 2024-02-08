فتح تحقيق في حادث سقوط مروحية عسكرية بالمنيعة

أمر الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق في حادث سقوط حوامة عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، بالقرب من مطار المنيعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني “أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، سقطت ليلة أمس07 فيفري 2024. في حدود الساعة 21:00، حوامة عسكرية قتالية من نوع (MI-171) تابعة لقيادة القوات الجوية. بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة (03) أفراد”.

وأضاف البيان، أن الفريق أول السعيد شنقريحة وأمام هذا المصاب الجلل تقدم باسمه الخاص. وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء الثلاث العقيد عمارة رضا. المقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد، سائلا الله العليّ القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما أكد ذات البيان، أنه على إثر هذا الحادث الأليم، أمر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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