فتح تحقيق في حادث قسنطينة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بفتح تحقيق في حادث المرور الذي وقع اليوم الثلاثاء ببلدية ابن زياد وخلف 5 قتلى و18 جريحا. حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، “أنه عملا بأحكام نص المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، ينهي وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 2023/08/01 على الساعة 14:45 وقع حادث مرور خطير على مستوى المنطقة المسماة جنان بوروينة التابعة لبلدية ابن زياد و التي تبعد بحوالي 35 كلم عن بلدية قسنطينة. الحادث وقع على اثر اصطدام حافلة نقل المسافرين بشاحنة و بحافلة أخرى و أسفر عن وفاة 04 ضحايا و 13 جريح. فور إعلام نيابة الجمهورية تنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان و أمر بفتح تحقيق للوقوف على ظروف و أسباب الحادث.”

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