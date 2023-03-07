فتح تحقيق في عين الصفراء بعد تعرض طفل لوخز بالإبرة

أنهت نيابة محكمة عين الصفراء، أنه تقدم أمس الإثنين، إلى مصالح أمن عين الصفراء، المدعو (و،ن). القاطن بالعين الصفراء لإبلاغ عن تعرض إبنه (و، م) البالغ من العمر 06 سنوات تلميذ بالطور الابتدائي. بوخزة بالإبرة من طرف مجهول. يرتدي جلباب و يضع نقابا، وذلك يوم 05/03/2023 في حدود الساعة الثانية وأربعين دقيقة زوالا، وقت خروجه من المدرسة.

وتم عرض الطفل على طبيب، كما تم إجراء تحاليل طبية، حيث كانت النتائج طبيعية، ولم يتم تسجيل عليه أيه أعراض.

وتم إسداء تعليمات لمصالح الضبط القضائي بفتح تحقيق ابتدائي وإيقاف كل من يكشف عنه التحقيق.