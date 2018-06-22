فتح تحقيق في فضيحة أخلاقية بطلها مير بلدية رأس الماء بسيدي بلعباس

إهتزت دائرة رأس الماء جنوب سيدي بلعباس على وقع فضيحة أخلاقية بطلها مير بلدية رأس الماء “.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن المير يدعى”غ. س ” المدعوا “الجخ “، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لرئيس البلدية رفقت بعض السيدات في وضعيات غير اخلاقية في مكتبه.

حيث تم فتح تحقيق من طرف أمن ولاية سيدي بلعباس بخصوص هذه الفيديوهات، كما تم إستدعاء كل الأطراف التي تظهر فيها لسماعها في محاضر رسمية.

هذا وخلف إنتشار الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب لدى الرأي العام بسبب ما أسموه أفعالا غير أخلاقية بمقرات رسمية.