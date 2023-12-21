فتح تحقيق في ملابسات حادث حافلة فريق مولودية البيض

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر ولاية تيارت، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في ملابسات حادث انقلاب حافلة مولودية البيض.

وحسب بيان لمجلس قضاء تيارت، تنقل وكيل الجمهورية الى مكان حادث الحافلة التي انحرفت أمس في حددود الساعة 21:00 على مستوى أحد المنعرجات الأخيرة بين بلدية السوقر وعيد الدزاريت نتيجة عدم تخفيض السائق للسرعة.

الحادث أسفر عن وفاة مساعد المدرب خالد مفتاح وحارس المرمى زكرياء بوزياني.

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