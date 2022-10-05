فتح تحقيق معمق لصفحات فيسبوكية تبتز رجال أعمال ومدراء وبرلمانيين بالبليدة

علمت النهار من مصدر موثوق أن فرقة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة لأمن ولاية البليدة.قدتلقت عديد من شكاوي الابتزاز والقذف والتشهير عبر صفحات الفيسبوك من خلال نشر صور وفيديوهات. لرجال أعمال وإداريين ومدراء وبرلمانيين و إعلاميين ورؤساء بلديات وحتى مسؤولين في الولاية.

حيث يتم نشر معلومات لتشويه صورتهم والتطرق حتى في حياتهم الخاصة وابتزازهم عن طريق وسطاء مقابل التوقف عن النشر.

والغريب في الأمر أن بعض الصفحات تنشر معلومات عن الأفراد بحجة محاربة الفساد.من جهتها ذات المصالح. وبأمر من النيابة العامة فتحت تحقيقا معمقا لتحديد هوية صاحب الصفحة ومساعديه. ويجرى التعرف على هويتهم باستعمال تقنيات الحديثة من اجل توقفهم وتقديمهم إلى العدالة.كما فتحت مصالح دائرة اولاديعيش تحقيقا في عملية بابتزاز والقذف والتشهير عن طريق اواسط التواصل الاجتماعي فيسبوك لعدد من رجال الأعمال.