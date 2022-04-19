فتح تخصصات جديدة للماستر بشعبة الصيدلة السنة القادمة

كشف رئيس جامعة الجزائر1، عبد الحكيم بن تليس، عن فتح تخصصات جديدة في طور الماستر تتعلق بشعبة الصيدلة خلال العام القادم. لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري.

وقال رئيس الجامعة في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على إتفاقية بين الجامعة ومخابر “ميرينال” لإنتاج الأدوية، أمس الإثنين، أن كلية الصيدلة التي تم إنشاؤها مؤخرا ستفتح تخصصات جديدة في طور الماستر والدكتوراه لمرافقة وزارة الصناعة الصيدلانية. وذلك تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.

وأوضح ذات المسؤول، أن إطلاق تكوين في شهادة الماستر، سيما في تخصصات الصيدلة الاقتصادية. يأتي لمواكبة التطورات الحاصلة في البلاد. وتماشيا مع القوانين المتعلقة بصيدلة المدينة حول تكوين الصيدلي المساعد. وبموجب ذلك، سيتمكن الطالب الذي يلتحق بكلية الصيدلة من إختيار تخصصات أخرى داخل شعبة الصيدلة بعد إستفادته من تكوين في صيدلة المستشفيات خلال السنتين الاولى والثانية.

وكشف بن تيليس في ذات السياق، أنه يبقى الالتحاق بكلية الصيدلة بالجزائر العاصمة، على غرار أقسام الاختصاص التي لازالت تابعة لكلية الطب عبر الجامعات الاخرى، يخضع للمعدل الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. وكذا حسب الإحتياجات الوطنية والوسائل المادية والبشرية لضمان تكوين جيد.

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