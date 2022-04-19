فتح تخصصات جديدة للماستر بشعبة الصيدلة السنة القادمة
كشف رئيس جامعة الجزائر1، عبد الحكيم بن تليس، عن فتح تخصصات جديدة في طور الماستر تتعلق بشعبة الصيدلة خلال العام القادم. لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري.
وقال رئيس الجامعة في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على إتفاقية بين الجامعة ومخابر “ميرينال” لإنتاج الأدوية، أمس الإثنين، أن كلية الصيدلة التي تم إنشاؤها مؤخرا ستفتح تخصصات جديدة في طور الماستر والدكتوراه لمرافقة وزارة الصناعة الصيدلانية. وذلك تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.
وأوضح ذات المسؤول، أن إطلاق تكوين في شهادة الماستر، سيما في تخصصات الصيدلة الاقتصادية. يأتي لمواكبة التطورات الحاصلة في البلاد. وتماشيا مع القوانين المتعلقة بصيدلة المدينة حول تكوين الصيدلي المساعد. وبموجب ذلك، سيتمكن الطالب الذي يلتحق بكلية الصيدلة من إختيار تخصصات أخرى داخل شعبة الصيدلة بعد إستفادته من تكوين في صيدلة المستشفيات خلال السنتين الاولى والثانية.
وكشف بن تيليس في ذات السياق، أنه يبقى الالتحاق بكلية الصيدلة بالجزائر العاصمة، على غرار أقسام الاختصاص التي لازالت تابعة لكلية الطب عبر الجامعات الاخرى، يخضع للمعدل الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. وكذا حسب الإحتياجات الوطنية والوسائل المادية والبشرية لضمان تكوين جيد.
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توسيع العمل بالمعدّل الموزون وفتح تخصصات جديدة في الجامعة
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإبقاء وتوسيع العمل بالمعدّل الموزون، ليشمل “بكالوريا” شعبة “تقني رياضي” وميدان رياضيات وإعلام آلي بالنسبة للمدرستين العليين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، وتقسيم ميدان الرياضيات والإعلام الآلي إلى شعبتي الرياضيات والإعلام الآلي وإمكانية التسجيل فيهما منذ السنة الأولى، وهذا في الجامعات والمراكز الجامعية.
وأكدت الوزارة بأنه سيتم “الاحتفاظ بآلية المعدّل الموزون، مع إقرار بعض التعديلات التي تخص بعض شعب البكالوريا. مع مراعاة نتائج التنسيق والعمل المشترك القائم حاليا مع وزارة التربية الوطنية. لا سيما ما تعلق بتشجيع التوجيه نحو الشعب العلمية والتكنولوجية”.
وبالنسبة للمدارس العليا للأساتذة، فقد تم “تقسيم شعبة العلوم الدقيقة إلى الرياضيات وعلوم فيزيائية. مع إمكانية التسجيل فيهما منذ السنة الأولى”.
كما تم إحداث أربعة مسارات تكوين جديدة في ميدان علوم وتكنولوجيا مخصصة لحاملي شعبة “بكالوريا تقني رياضي”، تكوينات ممهنة وذات تسجيل محلي تتمثل في مسار في الهندسة المدنية “بكالوريا تقني رياضي”. تخصص “هندسة مدنية مسار في هندسة الطرائق”، “بكالوريا تقني رياضي” تخصص “هندسة الطرائق”، مسار في الهندسة الكهربائية. “بكالوريا تقني رياضي” تخصص “هندسة كهربائية” ومسار في الهندسة الميكانيكية. “بكالوريا تقني رياضي” تخصص “هندسة ميكانيكية”.