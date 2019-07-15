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فتح تسجيلات في مراكز التكوين المهني بداية من اليوم الاثنين

الوطني
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فتح تسجيلات في مراكز التكوين المهني بداية من اليوم الاثنين
بقلم شهرزاد مزياني

فتحت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، باب التسجيلات للراغبين في التكوين للحصول على شهادات للدخول ، ابتداء من اليوم الاثنين لغاية 21 سبتمبر، حسبما أعلنه بيان للوزارة الوصية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إنّ التسجيلات الخاصة بدخول سبتمبر 2019 ، مفتوحة لصالح مختلف الشرائح الاجتماعية و المهنية ، خاصة الشباب الراغب في التكوين عبر الموقع الالكتروني”ww.mfep.gov.dz “، على مستوى المؤسسات التكوين المهني .

وأشار  المصدر، أنّ أيام الانتقاء و التوجيه ستكون أيام 22،23 و24 سبتمبر. بينما سيكون الاعلان عن النتائج يو الخميس 26 سبتمبر  ،أما الدخول الرسمي حُدد يوم الاحد 29 سبتمبر .

كما سيشرع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، في إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية خاصة بهذا الدخول المهني.


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