فتح تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمنيعة قبل بداية موسم الحرث

أبرم المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، عبد الرحمان بوشهدة، إتفاقا مع مسؤولي وفلاحي الولاية المنتدبة للمنيعة على إنشاء تعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي ترأسه المدير العام مع الوالي المنتدب للمنيعة، وحضره ممثلون عن مديرية الفلاحة والغرفة الفلاحية بالإضافة إلى عدد معتبر من الفلاحين.

وسيتم التعجيل بالتدابير الإدارية لفتح التعاونية قبل بداية موسم الحرث والبذر القادم.

وطلب بوشهدة من الفلاحين الإسراع في عقد جمعيتهم العامة لاختيار مجلس ادارة التعاونية لنيل اعتماده من السلطات المحلية للولاية في أقرب وقت.

للإشارة، قام مدير الديوان، بتنصيب رئيس مشروع للإشراف على إنشاء تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية للمنيعة.

ويعمل الديوان الوطني على إنشاء تعاونيات أخرى في الأمد القريب، في كل من ولاياتي النعامة والبيض.

ويهدف ديوان الحبوب من إنشاء هذه التعاونيات إلى التكفل الأمثل، بمزارعي شعبة الحبوب التي تعرف تطورا مستمرا.