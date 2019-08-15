فتح حساب خاص بالمراسل لمراسلة صندوق التقاعد والإيداع الرسمي للملف يتم بعد تحديد موعد إلكترونيا

ستشرع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،اعتبارا من شهر ديسمبر القادم، في فتح نظام جديد لإيداع ملفات طالبي الإحالة على التقاعد.

تكون بطريقة إلكترونية، تتم بين المراسل المعتمد لدى المستخدم والصندوق الوطني للتقاعد من دون الحاجة إلى تنقل الشخص المعني.

أكدت مصادر رسمية بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أن الصندوق الوطني للتقاعد سيعتمد مع نهاية السنة الجارية.

وتحديدا خلال شهر ديسمبر القادم، نظاما إلكترونيا يدخل ضمن إطار عصرنة القطاع.

ويمكن المستخدمين من إيداع ملفات موظفيهم الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بصفة إلكترونية.

و التي تكون عبر فتح حساب خاص وكلمة سر في مهمة يتكفل بها المراسل المعتمد مباشرة مع مصالح CNR.

ومن ثم يقوم بإيداع الملفات بعد نسخه SCANNER، وكذا البحث عن التاريخ المناسب عبر الموقع حتى يتنقل.

أي «المراسل المعتمد»، إلى مقر الوكالة المعنية لإيداع الملف الورقي.

في طريقة مشابهة بتلك التي تتعامل بها مصالح VFS عند منح تأشيرة «شنغن».

وأكدت مراجع «النهار» بأن طريقة معالجة الملفات ستتم في آجال قياسية.

كونها تنطلق مباشرة عقب إيداع الطلب إلكترونيا، وسيتم تعميمها عبر ثمانية وأربعين ولاية.

ولاتزال مصالح الصندوق الوطني للتقاعد تتعامل بطرق كلاسيكية بخصوص ملفات طالبي الإحالة على التقاعد.

حيث سبق لها وأن استقبلت ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين ألف يكلفون الصندوق صرف عشرة آلاف وثمانمئة مليار سنتيم شهريا.

من أجل صب معاشاتهم، وهي تكاليف معتبرة بالنظر إلى العجز المالي الذي تعيشه المؤسسة.

مما استدعى من مسؤوليها طلب يد المساعدة، وتدخل السلطات.

حتى توجه الأخيرة أوامر للمديرية العامة الجمارك لتخصيص نسبة واحد من المئة من الرسوم المفروضة على الواردات.

وصبها في خزينة الصندوق، تضاف إليها قرضا ماليا من عند الصندوق الوطني للاستثمار طويل المدى.

و يتم تسديده تدريجيا اعتبارا من 2039.

وأعلن الصندوق الوطني للتقاعد بأن خزينته تتوفرعلى المال الكافي لصب معاشات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد إلى غاية نهاية 2019.

في انتظار الحصول على تمويل خاص بالسنة القادمة من أجل الاستمرار في صب المعاشات.