فتح حساب مصرفي عن بعد عند بنك “ناتكسيس الجزائر” بطريقة بسيطة 

يواصل بنك ” نتيكسيس الجزائر”، إضفاء الطابع الرقمي على الخدمات المصرفية وكالاته ، بهدف تلبية الحاجة المتزايدة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.

ولفتح حساب بنكي يستخدم بنك ” نتيكسيس الجزائر”، الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم مسار سريع وآمن عبر الإنترنت بنسبة 100٪.

وذلك من خلال تطبيق Banxy، صورة من ملف الزبون، وصورة شخصية بالفيديو ستكون كافية لفتح حساب مصرفي دون عناء التنقل.

ويساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي لميادين المصرفية والتمويل، عبر الحصول على المزيد من الخدمات، 24/24 ساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة للتنقل وبكل سهولة و سرعة.

وفي هذا السياق، بدأ بنك ” نتيكسيس الجزائر “، تحوله مع إطلاق تطبيق بنك Banxy للهاتف المحمول في عام 2018.

وبعد أربع سنوات، عاد Banxy بحل مبتكر موقعه متواجد بالجزائر يعزز سهولة الاستخدام والاستقلالية للعملاء.

الخدمة هي الأولى من نوعها في المشهد المصرفي في الجزائر، حيث يتيح بنك ” نتيكسيس الجزائر”، فتح حساب عن بعد باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.

وهو ما يسمح بمعرفة أن الزبون على قيد الحياة، والتعرف على سمات الوجه، واكتشاف أصالة المستندات بالإضافة إلى التعرف التلقائي على الحروف.

ومن خلال هذا الاستثمار، يخطو بنك ” نتيكسيس الجزائر”، خطوة جديدة في تطوير عرض بنك Banxy للهاتف المحمول ويؤكد من جديد طموحه ليكون بنكًا مرجعيًا من حيث الابتكار.

وذلك وفق استراتيجية يعمل وفقها بحزم في تسويق الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ويشارك بهذا بنك ” نتيكسيس الجزائر”،في دعم الجهد القطاعي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عالية الجودة للجميع. سواء للجزائريون المقيمون في الجزائر أو المقيمون في الخارج، و حتى الأجانب المقيمون في الجزائر.

سهولة كبيرة

بعد تنزيل تطبيقBanxy ، كل ما عليك فعله هو إكمال نموذج معرفة العميل عبر الإنترنت، والتقاط صورة لوثائق الهوية وإثبات الإقامة عبر هاتفك الذكي، وأخيراً التقاط “فيديو سيلفي” لبضع ثوان. الإجراء 100٪ متنقل وآمن تمامًا ويمكن الوصول إليه عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في أي وقت، 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم.

بعد أن يكمل العميل عملية الاشتراك عبر الإنترنت، يتم تشغيل الحساب الجاري بمجرد التحقق من الملف من قبل العون المكلف بتسيير الحساب وإرسال توقيع اتفاقية فتح الحساب مباشرة إلى منزل الزبون. يقوم العون بالاتصال بالزبون بهدف تعزيز العلاقة.

.للتذكير، يمكن لصاحب حساب Banxy إدارة وتسيير موارده المالية الشخصية ووسائل الدفع من الهاتف المحمول عبر التطبيق. وهو مجهز بالعديد من الميزات، مثل المعاينة الأنية للمعاملات والمراقبة في الوقت الفعلي لرصيد الحساب، وفتح حسابات التوفير، وطلب وإدارة بطاقات VISA وCIB.

حول بنك ” نتيكسيس الجزائر”

” نتيكسيس الجزائر”، شركة تابعة لمجموعة Groupe BPCE بدعم من نتيكسيس الذي تأسس في الجزائر سنة 1999. يوظف البنك مايقارب 800 موظف و تضم شبكة التوزيع 26 وكالة منتشرة في جميع أنحاء الجزائر، يقدم بنك ” نتيكسيس الجزائر”،مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للشركات الكبيرة و للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة والمهنيين والأفراد.

تم إطلاق أول بنك النقال في الجزائر من قبل ” نتيكسيس الجزائر”، في عام 2018. وهو تطبيق على الهاتف المحمول يقدم خدمات عن بعد للأفراد مثل فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت (مدخرات، عملات، تحويلات فورية، إدارة بطاقات CIB و ISA .(V

يقوم بنك ” نتيكسيس الجزائر”، أيضًا بتصدير خدماته دوليًا، من الجزائر، نيابة عن بنك نتيكسيس ومجموعة Groupe BPCE المتمثلة في خدمة معرفة العملاء “KYC” و .TRADE

حول بنك نتيكسيس

نتيكسيس مؤسسة مالية فرنسية ذات بُعد دولي متخصصة في إدارة الأصول والثروات، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتأمين والمدفوعات. شركة تابعة لمجموعةGroupe BPCE ، ثاني أكبر متعامل مصرفي في فرنسا من خلال شبكتي Banque Populaire وCaisse d’Epargne ، يعمل لدى نتيكسيس أكثر من 16000 موظف في 36 دولة.

كما أنها تدعم وتقدم الاستشارات لعملائها من الشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين المؤسسيين، بالإضافة إلى عملاء شبكات.