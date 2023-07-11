فتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الإفريقية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بفتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الإفريقية.

كما دعا الرئيس تبون، إلى فتح مناطق حرة مع كل من موريتانيا مالي والنيجر بخصوص المواد الفلاحية.

وجاء تصريح الرئيس تبون، خلال افتتاحه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة. الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير”، التي تنظم تحت شعار “التزام، انجازات و آفاق”.

كما تهدف لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وحضر مراسم افتتاح هذه الاحتفالية كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية. ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.