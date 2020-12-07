فتح خطوط جوية داخلية جديدة ابتداء من يوم الأحد المقبل

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، أنه سيم فتح خطوط جوية داخلية جديدة.

وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل نحو كل من مدن مشرية، تيارت والبيض.

ويأتي هذا خلال إستضافته من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، أين أكد بخوش أن الرحلات الدولية ستبقى مخصصة لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج فقط.

أما فيما يخص الرحلات التجارية، فستبقى هي الأخرى معلقة إلى إشعار آخر، يضيف ذات المسؤول .

هذا وأكد بخوش، أن الشركة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان أمن وصحة وسلامة المسافرين.