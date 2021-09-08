فتح خطوط نقل مباشرة بين بوينان والعاصمة

أمر وزير النقل، عيسى بكاي، بفتح خطوط نقل مباشرة بين بوينان والعاصمة بما يسمح بتغطية نسبة كبيرة من الطلب. كما ستمكن هذه القرارات من فك العزلة على هذه المدينة الجديدة.

وأكد بكاي، بضرورة اعتماد مخطط متكامل بالتنسيق مع الأطراف عن طريق الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين خطوط نقل الحافلات والسكة الحديدية. وتوفر 150 قطار يوميا بقدرات استيعاب كبيرة تبلغ 1600 مسافر في القطار الواحد وبمدة زمنية قصيرة مقارنة مع الحافلات.

للإشارة، ترأس وزير النقل عيسى بكاي أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة ومدير النقل لولاية البليدة. بالإضافة إلى المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالبليدة، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. والرئيس المدير العام لمؤسسة النقل شبه الحضري للمسافرين (TRANSUB) و المديرة العامة للسلطة المنظمة للنقل الحضري للجزائر.

ودرس الاجتماع وضعية النقل بالمدينة الجديدة، التي تعرف طلبا متزايد نظرا لعدد الوحدات السكنية الموزعة بحوالي 43 ألف وحدة. وعرض مدير النقل للبليدة جملة تدابير متخذة لتلبية الطلب والتي لم تأت أكلها لعدم توفر خطوط مباشرة بينها وبين العاصمة.

وفي هذا السياق، قدم المتدخلون جملة من الحلول و المقترحات تمحورت حول ضرورة تحضير دراسة شاملة لحجم الطلب واحتياجات ساكنة. وفتح خطوط جديدة بين مدينة بوينان وكل من بوفاريك وبئر توتة التي تتوفران على محطات للنقل بالسكك الحديدية.