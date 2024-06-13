فتح خطين جديدين للسكة الحديدية بالعاصمة

أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة، اليوم، أن نسبة تقدم أشغال توسعة مترو الجزائر العاصمة، عبر خطين جديدين، بلغت 99 بالمائة.

وخلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أوضح الوزير أن “خط المترو، مركز الحراش- مطار الجزائر، على امتداد 9.5 كلم، والذي يشمل 9 محطات، بلغ تقدم الأشغال به 99 بالمائة.

وفيما يخص الخط الممتد من عين النعجة إلى براقي، على مسافة 4.4 كلم والذي يشمل 4 محطات، فقد بلغت نسبة إنجازه أيضا 99 بالمائة”.

وأما بالنسبة خطوط السكنية الجديدة كشف الوزير أنه سيتم فتح خطين جديدين للسكة الحديدية شهر جويلية القادم وهما خطا “زرالدة-الرغاية” و”البليدة-الرغاية”.

والهدف من ذلك فك العزلة عن الأحياء السكنية الجديدة، خاصة بغرب الولاية.

وأضاف الوزير أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وضعت بضاحية الجزائر العاصمة، برنامجا خلال سنتي 2023 و2024 من أجل إعادة صيانة وتأهيل المقاطع المتضررة من خطوط السكك الحديدية بغلاف مالي يقدر بـ28 مليار دج، الهدف منه تقليص مدة السفر ومن ثم الزيادة في عدد الرحلات.