فتح خط جوي بين الجزائر والنيجر

إبرمت شركة طاسيلي للطيران إتفاقا مع المتعامل الاقتصادي سيلفي تور للسياحة و السفر “SILVI TOURS”. يتضمن فتح خط جوي يربط بين الجزائر و النيجر.

وأعلنت وزارة النقل عبر حسابها على الفيسبوك عن فتح خط جوي يربط بين الجزائر والنيجر. وفق الصيغة التالية: الجزائر –تمنراست–أغاديس–نيامي. والعودة على نفس المسار.

وأضاف البيان ان الخط الجديد يستغل برحلة عارضة “CHARTER” أسبوعيا بداية يوم الأحد 9 جانفي 2022. كما اكدت الوزارة على إحترام الصارم للبروتوكول الصحي وشروط الدخول المحددة بين البلدين.

وجاء هذا الإجراء في في إطار مقاربة الحكومة للإنفتاح على إفريقيا و أسواقها، وتجسيدا لمخرجات اللقاءات الدورية المنظمة من طرف وزارة النقل مع متعاملي النقل الجوي.

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تفتتح شركة الطيران فولوتيا رحلاتها بين فرنسا والجزائر يوم غد الخميس. ومن المقرر أن تقلع الرحلة V7 2658 الساعة 7:00 مساءً من مرسيليا لتهبط الساعة 8:55 مساءً في مطار وهران.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى إلى الجزائر العاصمة في 23 ديسمبر من مطار بوردو.

ما لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، يتم الحفاظ على هاتين الرحلتين بشكل جيد.

وتخطط الشركة منخفضة التكلفة لتدشين الخطوط الأخرى بين فرنسا والجزائر ابتداء من فيفري المقبل. بشرط الحصول على تصاريح من السلطات الجزائرية.

وحسب موقع visa et voyage، تواصل Volotea إطلاق عروض ترويجية إلى العديد من الوجهات.

حاليًا، في موسم العطلات، توفر رحلات من “9 أورو” إلى عشرات الوجهات في أوروبا، ولكن أيضًا إلى الجزائر.

بين فرنسا والجزائر، يتعلق العرض بثمانية خطوط: مرسيليا – سطيف ، مرسيليا – بجاية ، مرسيليا – عنابة. مرسيليا – قسنطينة ، مرسيليا – وهران ، مرسيليا – تلمسان ، بوردو – الجزائر وليون سطيف.

بالنسبة لهذا العرض، هناك عرض واحد فقط يتعلق بالرحلات الجوية خط بوردو – الجزائر في جانفي المقبل.

لذلك يمكن للراغبين بالحجز والاستفادة من الأسعار المنخفضة من 249 أورو لرحلة 13 جانفي ومن 131 أورو لرحلة 20 جانفي. ومن 45 أورو للرحلة المجدولة في 27 جانفي.

هذه أسعار الرحلات ذات الاتجاه الواحد. كما تتوفر رحلات العودة من الجزائر العاصمة إلى بوردو ابتداءً من 51 أورو في جانفي.

بالنسبة للخطوط الأخرى ، يتعلق العرض بالرحلات المجدولة اعتبارًا من فيفري المقبل كجزء من البرنامج السنوي المعتاد.

ومع ذلك، لم تتلق Volotea بعد إذنًا لتشغيل برنامجها السنوي بأكمله.

هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لجميع شركات الطيران التي تعمل في الجزائر. لذلك لا ينصح بالحجز حتى لو كانت الأسعار مغرية.

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