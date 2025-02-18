فتح خط جوي جديد بين الجزائر والسعودية لتعزيز المبادرات التجارية

أعلن وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خط جوي جديد مخصص لشحن البضائع. بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى دعم المصدرين الجزائريين وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدي.

وجاء هذا الإعلان خلال يوم إعلامي تحت عنوان “العمل الوزاري المشترك كركيزة أساسية لدعم الصادرات”. حيث كشف الوزير عن تفعيل لجنة النقل الجزائرية-السعودية في مارس المقبل. بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والبحري.

وفي إطار الجهود المبذولة لتوسيع خيارات التصدير، تعمل وزارة النقل على إطلاق خط بحري جديد يربط الجزائر بالدوحة مرورًا بتونس، ليبيا، مصر، والسعودية. ومن المتوقع تشغيله خلال الصيف المقبل. كما تواصل الوزارة تنشيط خط النقل البحري نحو نواكشوط ودكار، والذي أكمل 11 رحلة منذ إطلاقه عام 2022.

وفي خطوة لتطوير البنية التحتية للموانئ، أعلن سعيود عن استيراد عتاد بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز كفاءة الموانئ الكبرى. مع وصول أولى التجهيزات بالفعل.

كما كشف عن إعادة بعث نشاط التصدير البري نحو إفريقيا عبر مجمع “لوجيترانس”. الذي سيوفر شاحنات مجهزة وحاويات مبردة لدعم تصدير المنتجات الفلاحية والمواد سريعة التلف.

من جهته، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، أن الدولة تواصل دعم المصدرين من خلال تحمل 50%. من تكاليف النقل البري الداخلي والدولي، إضافة إلى دعم مماثل للنقل الجوي الدولي بغض النظر عن المسافة. وذلك عبر الصندوق الخاص بترقية الصادرات.

كما تم توسيع اتفاقية الشحن الجوي بين الصندوق والخطوط الجوية الجزائرية. لضمان وصول البضائع الجزائرية إلى مختلف الأسواق الدولية.

افتتاح مكتب خدمة المصدرين بمطار هواري بومدين الدولي

وفي إطار تعزيز الخدمات اللوجستية، أشرف الوزراء على افتتاح مكتب خدمة المصدرين بمطار هواري بومدين الدولي. حيث سيعمل المكتب على مدار الأسبوع لتقديم الاستشارات والمعلومات حول عمليات الشحن.

كما تم إعطاء إشارة انطلاق أول شحنة من المنتجات الفلاحية نحو السعودية، إلى جانب شحنة أخرى متجهة إلى مونتريال بكندا.

وشهد الحدث حضور عدد من المسؤولين، من بينهم مستشار رئيس الجمهورية كمال رزيق، وسفراء السعودية وموريتانيا بالجزائر. إضافة إلى المديرين العامين للخطوط الجوية الجزائرية ومطار الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما حضر ممثلون عن الجمعيات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين، تأكيدًا على أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد الجزائري وتوسيع آفاق التصدير