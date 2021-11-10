فتح خط جوي جديد نحو دولة قطر

أعلنت وزارة النقل، عن فتح خط نقل دولي جديد للخطوط الجوية الجزائرية نحو دولة قطر بين الجزائر والدوحة.

وحسب بيان للوزارة، سيعرف هذا الخط الجوي الجديد نحو دولة قطر، تنظيم رحلتين تجاريتين في الأسبوع.

وأشار البيان، إلى أن الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، ستتكل باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انطلاق رحلاتها النظامية على هذا الخط.

كما ستستفيد شركات الخطوط الجوية التابعة لقطر من رحلتين تجاريتين في الأسبوع على نفس الخط.

ويأتي هذا القرار، تطبيقــا لأوامر رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم وترقية الوجهة الجزائرية وتنويع رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف دول العالم.

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هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، نهاية شهر أكتوبر الماضي، عن فتح رحلات وخطوط داخلية جديدة.

وأوضح بيان للشركة، أن الرحلات والخطوط الجديدة التي تم فتحها ستكون كالتالي:

برمجة رحلات كل يوم خميس للوجهات التالية: أدرار- برج باجي مختار- أدرار.

بالاضافة الى برمجة رحلات كل يوم السبت بين الوجهات التالية: أدرار- برج باجي مختار -تمنراست.

وستكون رحلات العودة من “تمنراست- برج باجي مختار- أدرار” كل يوم أحد.

كما تم برمجة رحلات كل يوم أحد بين الوجهات التالية: الجزائر – مشرية -الجزائر، وكذا كل يوم إثنين بين: الجزائر -الوادي – الجزائر.

وبداية من 2 نوفمبر، تم برمجة رحلات بين “الجزائر – تبسة – الجزائر” كل يومي ثلاثاء وسبت، وبين “غرداية –تمنراست -غرداية”، كل يوم ثلاثاء.

كما تم برمجة رحلات بين “الوادي -إليزي -الوادي” يوم الثلاثاء مرة كل أسبوعين.

وبداية من 9 نوفمبر، تم برمجة رحلات بين: “الوادي-جانت – الوادي”، يوم الثلاثاء مرة كل أسبوعين.

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