فتح خط جوي داخلي جديد تڨرت – قسنطينة

شرعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في برمجت خط داخليا جديد يربط بين تڨرت وقسنطينة كل يوم السبت حسبما علم لدى مديرية النقل.

وأضاف ذات المصدر أن الرحلة الجوية الجديدة ستكون إنطلاقا من مطار “سيدي مهدي تڨرت نحو مطار “محمد بوضياف” قسنطينة. وهذا كل يوم سبت بداية من 4ديسمبر2021

والهدف من هذا الخط الجديد تغطية ولايات الجنوب وأقصى جنوب الوطن من خلال تطبيق برنامج وطني لتطوير حركة النقل الجوي الداخلي. بالإضافة إلى فك العزلة عن بعض المناطق وترقية التنمية الاقتصادية، وكذا تطوير السياحة الداخلية.

هذا عبر عدد من مواطني الجنوب عن إرتياحهم وإستحسانهم بإستحداث هذا الخط الذي من شأنه فك العزلة عنهم. كما انه جاء تزامننا مع مع إعادة فتح خط النقل بالسكة الحديدية تقرت/الجزائر (ذهابا و إيابا).

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أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية، خدمة “مرحبا” خاصة بالمسافرين ذوي الإحتياجات الخاصة. من أجل توفير أفضل ظروف الراحة والأمان لهم طوال رحلاتهم.

ودعت الجوية الجزائرية، إلى الإطلاع على دليل يشرح تفاصيل خدمة مرحبا، عبر الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2UdCaqK

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن فتح رحلات وخطوط داخلية جديدة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان للشركة، أن الرحلات والخطوط الجديدة التي تم فتحها ستكون كالتالي:

برمجة رحلات كل يوم خميس للوجهات التالية: أدرار- برج باجي مختار- أدرار.

بالاضافة الى برمجة رحلات كل يوم السبت بين الوجهات التالية: أدرار- برج باجي مختار -تمنراست.

وستكون رحلات العودة من “تمنراست- برج باجي مختار- أدرار” كل يوم أحد.

كما تم برمجة رحلات كل يوم أحد بين الوجهات التالية: الجزائر – مشرية -الجزائر، وكذا كل يوم إثنين بين: الجزائر -الوادي – الجزائر.

وبداية من 2 نوفمبر، تم برمجة رحلات بين “الجزائر – تبسة – الجزائر” كل يومي ثلاثاء وسبت، وبين “غرداية –تمنراست -غرداية”، كل يوم ثلاثاء.

كما تم برمجة رحلات بين “الوادي -إليزي -الوادي” يوم الثلاثاء مرة كل أسبوعين.

وبداية من 9 نوفمبر، تم برمجة رحلات بين: “الوادي-جانت – الوادي”، يوم الثلاثاء مرة كل أسبوعين.

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