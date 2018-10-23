فتح خط جوي لنقل البضائع بين الجزائر ونواكشط نوفمبر المقبل

أعلن اليوم الثلاثاء المديرالعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للبضائع كارغو فتح خط جوي جديد لبنقل البضائع بين موريتانيا والجزائربداية نوفمبر المقبل.

واوضح يحي حسناوي أن هذا الخط جاء ليدعم العلاقات بين البلدين ويحقق نقلة نوعية في مجال نقل البضائع بالموازاة مع افتتاح المعبر البري.

ويمتد الخط في رحلة الذهاب من الجزائر نحو نواكشوط فيما يمتد خط العودة عبر نواكشوط – نواديبو – الجزائر.

حيث تم تخصيص طائرة لشحن البضائع بسعة حمولة تناهز ال20 طنا لجلب السلع الى موريتانيا من الجزائرخلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

وللإشارة فقد تم الافتتاح الرسمي لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط بحضور وزير التجارة السعيد جلاب ونظيرته الموريتانية الناها ولد حمدي.