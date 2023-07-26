أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها، عن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وسانت بطرسبورغ الروسية.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن الخط الجديد سيعمل بمعدل 3 رحلات أسبوعيا أيام “السبت-الإثنين-الأربعاء”.

وسيتم الشروع في بيع التذاكر عبر مكاتب السفر وشبكة الأنترنت. يضيف المصدر نفسه.

أسعار تذاكر رحلات الجزائر العاصمة وسانت بطرسبورغ

تبدأ سعر التذكرة من الجزائر العاصمة إلى سانت بطرسبورغ ذهابا وايابا من 59703 دج.

أما سعر التذكرة من سانت بطرسبورغ إلى الروسية الجزائر العاصمة فتبدأ من 552.39 أورو.

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