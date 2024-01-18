فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري: الإنطلاق في عملية بيع الأسهم إبتداء من 30 جانفي

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوم الخميس، عن إطلاق عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري “CPA” إبتداء من 30 جانفي الجاري. بعرض بيع لـ 22 مليون سهم، كمرحلة أولى. بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.

و أوضح بيان اللجنة أنه خلال هذه المرحلة الأولى من عملية فتح رأسمال هذا البنك العمومي. الممتدة من 30 يناير الجاري إلى غاية 28 فبراير المقبل. سيقوم البنك بعرض بيع عام لـ 22 مليون سهم قابل للزيادة حتى 60 مليون سهم (في حدود 30 بالمائة من رأس المال). في حال تجاوزت طلبات الاكتتاب العدد الأولي المحدد للأسهم.

و يقدر عدد الأسهم المشكلة لرأس المال الاجتماعي للبنك ب 200.000.000 سهم., بقيمة إسمية قدرت ب1000 دج للسهم الواحد”، حسب اللجنة.

و ذكرت اللجنة أنها منحت خلال اجتماعها المنعقد اليوم, تأشيرتها على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالطرح العام الأولي لبيع أسهم المؤسسة العمومية الاقتصادية – القرض الشعبي الجزائري – شركة ذات أسهم, حسب البيان.