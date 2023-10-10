فتح رأسمال “CPA” و”BDL ” وبيع الأسهم بداية من نوفمبر

قررت الحكومة وبصفة رسمية، فنح رأسمال بنكين عموميين ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائر وبنك التنمية المحلية، إذا من المترقب الشروع في عملية بيع الأسهم اعتبارا من شهر نوفمبر الداخل بالنسبة للدول والثاني، اختير له بداية 2024 كتاريخ للانطلاق في عملية البيع.

وبحسب التقرير السنوي الذي أحيل على قبة البرلمان، والذي هو عبارة عن بيان السياسة العامة، كشفت الحكومة صراحة، عن اعتماد القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية “BDL” لإدخالهما البورصة، وذلك في إطار إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات. واعتمدت الحكومة مخططها لتجسيد المشروعين، من خلال إطلاق عملية تقييم بنك “CPA” لتحديد قيمة أسهمه وإعداد مخطط لتكوين الإطارات الذين سيرافقون العملية، وتحضير الوثائق القانونية لاسيما القوانين الأساسية الجديدة للمؤسسة المالية التي تمكنها من الالتزام بالأحكام المتعلقة بشروط القبول في بورصة الأوراق المالية، حيث من المقرر الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تسمح بفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري في شهر أكتوبر الجاري، واطلاق بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نوفمبر الداخل.

أما بشأن بنك التنمية المجلية، فقد تم مطلع السنة الجارية الانطلاق في أشغال تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه، ومن المتوقع أن ينطلق في عملية بيع السندات بداية من 2024، بعد التمكن من الاستفادة من تجربة فتح رأسمال CPA .

….والتحضير رسميا لإطلاق بنك بريدي

إلى ذلك، تقدمت مصالح بنك الجزائر رسميا، شهر فيفري الماضي بطلب اعتماد إلى السلطات الفرنسية المختصة من أجل الحصول على اعتماد لإنشاء فرع لها والذي يرتقب أن يكون شهر نوفمبر حسب بيان السياسة العامة للحكومة الذي كشف أيضا عن انطلاق لمشروع استحداث بنك بريدي من قبل مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والبريد بالتعاون مع مصالح بنك الجزائر.