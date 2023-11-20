فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري قبل نهاية السنة

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري ستتم قبل نهاية السنة الجارية. فيما سيفتح رأس مال بنك التنمية المحلية، نهاية السداسي الأول من سنة 2024.

وقال الوزير، في تصريح صحفي على هامش عرضه إقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم. أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة: “مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. سيتم فتح رأس مال بنكين عموميين”.

وأضاف وزير المالية، أن الأمر يتعلق بالقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. حيث سنشرع قبل نهاية السنة الجارية في فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري”. أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فأشار إلى أن فتح رأس ماله سيكون “مع نهاية شهر جوان 2024”.

للإشارة، أعلن رئيس الجمهورية، يوم الخميس، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين. عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص.