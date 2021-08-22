فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بفتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بفتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد وافق شهر جوان الماضي على الفتح الجزئي للحدود البرية والجوية، بعد إغلاق دام قرابة العام بسبب تفشي وباء كورونا.

واستأنفت الرحلات الجوية آنذاك بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران.