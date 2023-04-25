فتح رحلات دولية من عنابة.. وزير النقل يسدي هذه التعليمات

قام اليوم الثلاثاء، وزير النقل يوسف شرفة بزيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع في ولاية عنابة. وهذا رفقة جمال الدين بريمي والي الولاية و الوفد المرافق.

كما كانت المحطة الأولى لوزير النقل، هي الوقوف على مشروع موقف الطائرات “E” و ربط الموقف القديم بالجديد.

في حين، أكد شرفة على ضرورة استكمال كل الورشات المفتوحة للتمكن من فتح رحلات جوية دولية انطلاقا من مطار عنابة. واضحا أن العمل جعل ولاية عنابة قطب شرقي بامتياز في مجال نقل المسافرين.