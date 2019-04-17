فتح سبعة أسواق جوارية في مستغانم تحسبا لشهر رمضان

سيتم في الأيام القليلة المقبلة، فتح سبعة أسواق جوارية للتضامن، تحسبا لشهر رمضان المبارك، في مستغانم.

وأوضح رئيس مصلحة ملاحظة السوق، الغالي سيد أحمد، لوأج أن هذه الأسواق، سيتم فتحها على مستوى ساحة الاستقلال، والسوق المغطاة لحي 5 جويلية بمدينة مستغانم.

وكذا في بلديات حاسي مماش، وعين النويصي، وسيدي لخضر وسيدي علي وبوقيرات.

ووفقا لما ذكرته مديرية التجارة بالولاية، يهدف إنشاء هذه الفضاءات، إلى توفير المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع، وتقريبها من المواطنين.

وكذا لتكون هذه السلع، بأسعار معقولة ومدروسة ،وفي إطار منظم، خاصة وأن هذا الشهر الكريم، يعرف زيادات قياسية في استهلاك العديد من المواد.

وتضاف هذه الأسواق المؤقتة، لسبعة فضاءات تجارية دائمة، لبيع الخضر والفواكه واللحوم بالتجزئة، وسوق الجملة “سوق الليل” ببلدية صيادة.

حيث يستقبل “سوق الليل”، يوميا، ما معدله 1800 طن من الخضر و900 طن من الفواكه.