فتح سوق الجملة للمواد الغدائية ببئر توتة في العاصمة

أعلن الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان من اجل ضبط السوق للتجارية قامت الحكومة بتنمية قطاع التوزيع بالجملة، حملات تحسيسية لادماج الناشطين تخصيص 30 هكتار ببئر توتة في العاصمة.

وجاء هذا القرار لامتصاص التمركز التجاري بالسمار ونقاط أخرى تخصيص 30 هكتار ببئر توتة في العاصمة.

وخلال رده على إنشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة قال بن عبد الرحمان ان السنة الماضية كنا نعاني من العديد من التذبذبات كالزيت والحليب ولكن اليوم قضينا على كل هذه الامور ونشكر وزير التجارة على كل ماقام بيه.

وتابع الوزير الأول أن الغلاء الذي نشهده ظرفي والجزائر أكبر من هذا فلقد قضينا على كل ما عاميناه في السنة الماضية وسنقضي عى كل ما نعاينه اليوم قبل نهاية ديسمبر.

كما تم اتخاذ إجراءات للحفاظ على وفرة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء وتخفيض الضريبة على استيرادها من 30 إلى 05 بالمائة.

وأضاف الوزير الاول انه تقرر استيراد اللحوم البيضاء وتوفير مخزون أمني للمحافظة على أسعارها المعقولة في شهر رمضان.