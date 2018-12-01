الإجراء جاء من أجل احتواء مشكل المناوبة الليلية

فتح صيدليات للعمل بنظام 24 ساعة

^ الرخص الجديدة تخص الأحياء الجديدة والمناطق المعزولة

^ مراجعة قرارات المناوبة الليلية على الصيدلة لضمان استمرارية الخدمة

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن مصالحه تحضر حاليا لإدراج مبدأ الترخيص لفتح صيدليات تعمل وفق نظام 24/24 ساعة في بعض المناطق البعيدة والنائية.

وقال الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، إن مصالحه تعمل حاليا على تشجيع فتح الصيدليات على مستوى المناطق المعزولة والأحياء السكنية الجديدة الواقعة في ضواحي المناطق العمرانية، وذلك لتقريب الصيدلة من المواطنين وضمان تغطية عالية في هذا المجال، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، علاوة على دراسة إمكانيات فتح صيدليات ملحقة على مستوى بعض المناطق البعيدة في الجنوب الكبير، مبرزا أن الوزارة أطلقت منذ 15 يوما تطبيقا إلكترونيا يسمح للمواطنين، من خلال الهاتف المحمول، تحديد موقع تواجد الصيدلية المفتوحة والمعنية بالمناوبة. وعلى الصعيد ذاته، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه ستتم مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014، المتعلق بفرض نظام المناوبة على كل الصيدليات الخاصة، لجعله أكثر ملاءمة مع احتياجات المواطن وخصوصيات كل منطقة، وتفادي كل التجاوزات التي قد تنجر عن الفتح العشوائي وغير المنظم لهذه الصيدليات. وأوضح الوزير، أن اعتماد نظام المناوبة على مستوى الصيدليات الخاصة، جاء تكريسا لمبدأ استمرارية الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن فرض نظام المناوبة على كل الصيدليات الخاصة يكون وفقا لقائمة يتم إعدادها شهريا من طرف مديريات الصحة والسكان لكل ولاية بالتشاور والتنسيق مع ممثلي أصحاب المهنة. وفي سياق متصل، أشار حسبلاوي إلى أن الوزارة كانت قد أعطت تعليمات لمديريات الصحة بالولايات لإعداد هذه القوائم وفق خصوصيات كل منطقة، وحسب احتياجات المواطنين، بغية تسهيل الحصول على الدواء والمواد الصيدلانية في أحسن الظروف. وذكر الوزير، أنه رغم النتائج الإيجابية المسجلة منذ اعتماد هذا النظام، فإن القطاع مازال يتلقى شكاوى من قبل المواطنين، خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب، للتعبير عن معاناتهم في الحصول على الدواء بعد الساعة السابعة مساءً، وخلال أيام العطل والراحة الأسبوعية.