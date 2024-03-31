فتح عروض تكوين بين جامعتي الجزائر 1 و3

إنعقد صبيحة اليوم الأحد اجتماع تنسيقي بجامعة الجزائر 3، بهدف دراسة مقترحات تحيين خارطة التكوين بجامعة الجزائر 3.

وحسب بيان للجامعة، تم خلال الإجتماع، اقتراح عروض تكوين جديده للسنة الجامعية 2025/2024 بتسجيل وطني تتلائم مع متطلبات سوق العمل ومهن المستقبل.

أين تم الاتفاق على ربط عروض التكوين للكليات والمعهد ببعضها البعض. واقتراح فتح عروض تكوين أخرى بين جامعة الجزائر3 وجامعة الجزائر1 في إطار التعليم مزدوج الشهادة والتعليم مزدوج الكفاءة.

ويأتي ذلك، تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية في ميدان التكوين والمنطوية ضمن الاستراتيجية الاصلاحية الشاملة للقطاع. بهدف تطوير مهارات الطلبة في الاعلام الالي، الرياضيات، الذكاء الاصطناعي والرقمنة.