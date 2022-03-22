فتح عمرة رمضان لعمال التربية قريبا

من المنتظر ان تعلن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة إجراء قرعة لعمال التربية. الراغبين في تأدية العمرة خلال شهر رمضان المعظم. حيث يمكنهم دفع 50 بالمائة فقط من العمرة والباقي يدفع على شكل أقساط لمدة 8 أشهر .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار فان اللجنة تعمل على وضع الترتيبات الاخيرة لاستقبال ملفات الراغبين في أداء العمرة ومنحهم الافضلية وامتيازات خاصة من خلال تخفيض قيمة الرحلة الى 50 بالمائة حيث ان المعني يدفع نصف التكلفة فيما يدفع الباقي على اقساط تحددها اللجنة حسب وظيفة كل مترشح .

واكد مصدر مسؤول باللجنة ان هذه المساعدة تمنح لموظفي وأعوان ومتقاعدي عمال التربية. كما انه لا يمكن الاستفادة من مساهمة اللجنة لأداء العمرة إلا مرة واحدة في الحياة. ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر.

اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ستتفق مع وكالات لتقديم العروض الأفضل

هذا ويتكون الملف الملف من شهادة عمل ” حديثة وأصلية ” او نسخة من قرار التقاعد. نسخة من جواز السفر لا تقل صلاحيته عن 6 اشهر

كما اوضح المصدر أن الراغبين في الاستفادة من هذه العروض عليهم أن يقدموا طلبا وملفهم على مستوى اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التابعين لها. مع تقديم تعهد والتزام بشروط الاتفاقية.حيث يشمل الملف جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شمسية، وشروط خاصة بالنساء على غرار المحرم لمن تقل عن 46 سنة.

إضافة إلى عقد الزواج للمسافرة مع زوجها، وتصريح شرفي للزوج في حال سفرها لوحدها. وتصاريح شرفية للابن أوالأخ في حال وفاة الزوج مع شهادة الوفاة أو شهادة الطلاق. والتأمين على السفر والصكوك البريدية أوالبنكية مبالغ السداد لـ8 أشهر للشطر الثاني من قيمة العرض.

وبعد إجراء القرعة فإن حضور المعني ضروري مرفق بجواز السفر ، شهادة ميلاد صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء.

المستفيد يدفع 50 بالمائة من قيمة الرحلة والباقي على أقساط

وستقدم اللجنة عدة عروض من بينها فندق بعيد عن الحرم بـ 1500 متر عن الحرم، وفيه عروض مختلفة لغرف من 5 أشخاص. وهو أقل سعر بـ22.5 مليون سنتيم، وغرفة لـ4 أشخاص بسعر 24.5 مليون سنتيم. وغرفة ثلاثية بسعر 26.5 مليون ستنيم، وغرفة ثنائية بسعر 29.5 مليون سنتيم.