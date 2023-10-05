فتح فروع بنكية في الولايات المستحدثة قريبا

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن التحضيرات جارية لفتح فروع بنكية في الولايات المستحدثة التي تفتقر لهذه المرافق المالية.

وخلال إجابته على تدخلات بعض النواب أوضح الوزير أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية مثلا له وكالات في الولايات السبع الجديدة. وهي عين صالح والمنيعة وتقرت وتميمون وأولاد جلال والمغير و بني عباس. فيما يمتلك البنك الوطني الجزائري ثلاث وكالات في جانت وتقررت وتميمون و وكالة قيد الإنشاء في عين قزام.

و من جهة اخرى وبخصوص عمليات التوظيف خاصة تلك المقررة لفائدة حملة الماجستير والدكتوراه. أكد فايد أن وزارة المالية تكفلت بهذه العملية، بفتح 4.800 منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023، إضافة إلى 3.156 منصب مالي شاغر يحوز عليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أي ما يقارب 8.000 منصب مالي.

أما في مجال عصرنة الخدمات الجبائية اكد وزير المالية ان الإدارة الجبائية تعمل لتنفيذ الالتزام رقم 22 للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بالرقمنة السريعة والكاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب حيث بلغ اجمالي عدد المصالح الجبائية المزودة بهذا النظام إلى 62 منها 41 مركزا للضرائب و20 مركزا جواريا للضرائب بالإضافة الى مديرية كبريات المؤسسات.