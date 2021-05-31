أعلن وزير التربية محمد واجعوط، اليوم الإثنين، عن فتح فضاء خاص بالأساتذة ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية لتحسين الخدمة الوطنية وتبسيطها.

ويأتي هذا خلال ترأسه أشغال ندوة عبر تقنية التّحاضر المرئي عن بعد، أين دعا واجعوط مديري التربية لإبلاغ جميع الأساتذة للتسجيل في هذا الفضاء والإجابة على الاستبيان الذي أعدّ لتقييم تنظيم التمدرس الاستثنائي خلال السنة الدراسية 2021/2020. وذلك في أجل أقصاه 16 جوان 2021.

وبالعودة إلى أشغال الدورة التي جرت بمشاركة مديري التّربية للولايات، وبحضور إطارات من الإدارة المركزيّة، قبيل انطلاق الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2021. فقد استهّل الوزير كلمته بالإشارة إلى أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير والمتابعة وضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية، وللوقوف على ضبط العمليات المتعلقة بــ:

• استكمال أعمال نهاية السنة الدراسية 2021/2020.

• إتمام التحضيرات التنظيمية والمادية والوقائية الصحية لإجراء الامتحانات المدرسية دورة 2021.

وفي الختام دعا الوزير، الجميع إلى ضرورة التحلي باليقظة والحيطة وإلزام جميع المؤطرين، كل حسب وظيفته وصلاحياته بتنفيذ ما ورد في المناشير التنظيمية والبرتوكول الوقائي الصحي الخاص بمراكز الإجراء. وذلك قصد توفير الشروط اللازمة والصحية الملائمة كي يجتاز أبناؤنا هذه الامتحانات المدرسية الوطنية في أحسن الظروف، متمنيا النجاح لكافة المترشحين.