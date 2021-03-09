فتح قاعات السينما أمام الجمهور إبتداءً من 15 مارس

فن وثقافة
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فتح قاعات السينما أمام الجمهور إبتداءً من 15 مارس
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، عن شروعها في إطلاق برنامج العروض السينمائية بمختلف المدن، اعتبارًا من 15 مارس.

وستعيد قاعات السينما فتح أبوابها أمام الجمهور المُتعطّش لأعمال فنية جزائرية، في مختلف الولايات.

ويأتي ذلك، تتويجًا لإرادة سياسية عبّر عنها رئيس الجمهورية وكلّف بها الحكومة، لغرض بعث الصناعة السينيماتوغرافية في بلادنا.

ويظلُّ هذا القطاع ميدانًا خصبًا ومنتجًا للثروة، بما يُتيح-أيضًا- فتح مناصب شغل جديدة.

وأكدت الوزارة، إنها ستتولى عبر المركز الجزائري لتطوير السينما، مرافقة ودعم المنتجين السينمائيين لإنتاج الأفلام الهادفة.

مضيفة أن تشجيع المواهب الشبانية الواعدة، سيظل محورًا مهمًّا في استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي في الجزائر.

وسترعى الوزارة برنامج إطلاق أفلام سينيمائية، تُعرض لأول مرة على الجمهور.

وتُبرز الوزارة من خلال هذا المسعى انشغالها العميق بتفعيل ثقافة سينمائية، تعيد إلى السينما الجزائرية بريقها وتوهّجها.


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