فتح قاعة العلاج “بن الشيخ أحمد” بتاجموت في الأغواط

افتتحت السلطات المحلية ببلدية تاجموت بولاية الأغواط، قاعة العلاج للمجاهد ” بن الشيخ “أحمد” والتي استملت منذ مدة زمنية طويلة.

الا ان فتحها تأخر كثيرا، وهو ما أثار سخط واستياء مواطني تلك الجهة الذين يقطعون مسافات طويلة قصد العيادة المتعددة الخدمات “غريبي الأخضر”.

والتي توفر قاعة العلاج الواقعة في الجهة الشمالية للبلدية تلقيح الرضع ومتابعة صحتهم.

بالإضافة الى متابعة فترات الحمل عند النساء وتوجيههم الى جانب توفير مكتب الاسعافات الأولية الخاص بالحقن والضمادات وغيرها.

وقد كشف رئيس دائرة عين ماضي للنهار، أن السلطات العمومية للبلاد تسعى إلى تخفيف معاناة المرضى وتقريب المراكز الصحية لهم والاهتمام بصحتهم.

كما أضاف أن قاعة العلاج تعد مكسب جد هام لساكنة المنطقة في انتظار دعمها بكل ما تحتاجه من وسائل ومعدات صحية.

بالإضافة إلى توفر الطبيب وغيرها من احتياجات هذا المرفق العمومي الهام.