أعلنت وزارة الصحة، عن فتح قاعدة رقمية لإحصاء خريجي مدارس التكوين شبه الطبي الخاصة المعتمدة من طرف وزارة الصحة، وتحيين قاعدة البيانات، الذين لم يتحصلوا على منصب عمل إلى غاية تاريخ هذا الإعلان.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه العملية إلى ضبط إحصائيات دقيقة حول عدد الخريجين غير الموظفين. وتمكين المصالح المختصة من إعداد آليات مرافقة وإدماج تتماشى واحتياجات القطاع الصحي.

ويجد المعنيون رابط المنصة الرقمية في الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أو عن طريق الولوج مباشرة عبر الرابط : formation-prive.sante.gov.dz