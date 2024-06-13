فتح قباضات الضرائب إستثنائيا يوم السبت

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه ستكون قباضات الضرائب مفتوحة، بصفة استثنائية، يوم السبت 15 جوان 2024.

وحسب بيان لذات الهيئة، ستكون قباضات الضرائب مفتوحة يوم السبت، من الساعة 08.30 إلى غاية الساعة 15.00.

ويأتي ذلك، من أجل تسهيل القيام بالإلتزامات التصريحية والدفع التي ينقضي تاريخ أجلها يوم الخميس 20 جوان 2024.

وتذكر المديرية المكلفين بالضريبة المنخرطين في بوابتي التصريح والدفع عن بعد للضرائب والرسوم “جبايتيك” و”مساهمتك”، أنه بإمكانهم الوفاء بالالتزامات الجبائية المذكورة، كل يوم دون انقطاع و 24 سا 24 سا، و هذا إلى غاية منتصف الليل من يوم الخميس 20 جوان الجاري.