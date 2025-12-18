فتح قباضات الضرائب استثنائيا يوم السبت لهذا السبب

أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما، اليوم الخميس، بخصوص التصريح الشهري “ج 50″، لشهر نوفمبر 2025، وكذا دفع الحقوق المرتبطة به.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أنه سيتم فتح “قباضات الضرائب التابعة لمراكز الضرائب والقباضات الكلاسيكية”، بصفة استثنائية، يوم السبت 20 ديسمبر 2025.

وسيكون ذلك من الساعة 8:30 صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة 16:00 مساءً.

والهدف من هذا الإجراء هو تسهيل القيام بالتزاماتهم التصريحية والدفع.

وللإشارة، فإن آخر أجل لاكتتاب التصريح المتعلق بشهر نوفمبر 2025 محدد يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 (محتسب).

وذكّرت المديرية أن المكلفين بالضريبة التابعين للمصالح الجبائية المزودة بالنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب “جبايتك” والحائزين على حساباتهم للولوج إلى فضاء التصريح والدفع عن بعد، يمكنهم التصريح عن بعد، كل يوم 24/24 سا، وهذا إلى غاية منتصف الليل (00:00) من يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

وبالنسبة للمكلفين بالضريبة للذين لم يتحصلوا بعد على حساباتهم المتعلقة بهذا الفضاء، فهم مدعوون للتوجه، في أقرب وقت، إلى المصالح الجبائية التابعين لها مراكز (الضرائب أو مفتشيات الضرائب) لتسلمها.