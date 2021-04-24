فتح قباضات الضرائب لإقتناء قسيمة السيارات استثنائيا اليوم

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن فتح قباضات الضرائب استثنائيا اليوم السبت من أجل تسهيل اقتناء قسيمة السيارات.

وذكرت المديرية، مالكي السيارات، بأن التاريخ المحدد لإقتناء قسيمة السيارات، لسنة 2021، سيبقي يوم الخميس 29 أفريل الجاري.

وجاء في بيان للمديرية، بأن كل تأخر في اقتناء القسيمة بعد انقضاء مدة التسديد، يؤدي إلى تطبيق الغرامة الجبائية، المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع.

وحسب القانون المذكور، يتم تطبيق زيادة قدرها 50 بالمائة، لكل اقتناء تلقائي لهذه القسيمة.

وترفع الزيادة إلى 100 بالمائة، إذا تم معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين.

وأوضحت المديرية، بأن “النسخة ” لا تسلم إلا في حالة ضياع أو إتلاف القسيمة الأصلية.