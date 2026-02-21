فتح قرابة 400 نقطة بيع مباشر لمنتجات الصيد البحري عبر الوطن

تم فتح ما مجموعه 390 نقطة بيع مباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات عبر مختلف ولايات الوطن، بمناسبة شهر رمضان، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار.

وحسب ما أفاد به المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، تم تنظيم لقاءات مع مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، لضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار. وحاليا هناك 390 نقطة بيع قيد النشاط عبر التراب الوطني، مع استهداف رفع العدد إلى 450 نقطة خلال الشهر الفضيل”.

مؤكدا أن الأمر يتعلق بإجراء هدفه ضمان وفرة المنتجات وبأسعار مضبوطة.

كما أشار المسؤول إلى أن مجمع “أوناب”، يتكفل بتسويق سمك البلطي الأحمر عبر شبكة النقاط التابعة له. مع توقع رفع عدد هذه الفضاءات تدريجيا ليبلغ 200 فضاء بيع.

وتشمل عملية التسويق بالاضافة الى الولايات الساحلية، العديد من الولايات الداخلية والجنوب. والتي شهدت تطورا ملحوظا في مجال تربية المائيات خلال السنوات الأخيرة. على غرار ورقلة، والوادي، وأدرار، وبشار. مؤكدا أنه سيتم ضخ كميات معتبرة من منتجات الصيد البحري في السوق طيلة شهر رمضان.

وبخصوص الأسعار المطبقة على مستوى نقاط البيع، فقد تم تحديدها ب 1250 دينار للكيلوغرام، بالنسبة لكل من سمك القاجوج وذئب البحر. و600 دينار للكيلوغرام لسمك البلطي الأحمر.

وحول حجم الإنتاج الوطني من منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، أشار المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة إلى أنه يبلغ في المتوسط نحو 120 ألف طن سنويا.