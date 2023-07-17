فتح قنصلية جديدة للجزائر بمولن الفرنسية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسومين رئاسيين يتضمنان فــتح قنصلية للجزائر بمولـن الفرنسية. وكذا تحديد جديد لقنصلية الجمهورية كريـتاي في فرنسا.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة رقم 46 صدور مرسوم رئاسي رقم23 -237 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 جوان ســنة 2023، فــتح قنصلية للجمهورية الجزائــريــة بمولن الفرنسية.

ووفقا لذات المرسوم تــشـمل الــدائرة الـقنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية : إيسون، والسين ومارن، ويون.

كما صدر في ذات العدد مرسوما رئاسيا يتضمن تحديد جديد للإختصاص الإقليمي لقنصلية الجزائر بكريـتاي الفرنسية.

وحدد ذات المرسوم رقم 23-238 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 جوان ســنة 2023، تحديد جديد للإختصاص الإقليمي لقنصلية الجزائر بكريـتاي بفرنسا.

وينص ذات المرسوم يمارس الاختصاص الإقـلـيـمي لـقـنصلية الجزائرية بكريـتاي الفرنسيــة في المقــاطــعــتين الآتــيـتين: نـيـافـر وفال دومارن. كما تلغى أحكام المرســوم الرئاســي رقــم 92-205 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 ماي سنة 1992 والمتضمـــن التحديد الجديد لدائرة اختصاص قنصليــة الجزائرية بفيتري على السين بفرنسا.