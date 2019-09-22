فتح قنصلية جزائرية بسان فرانسيسكو

أعلن وزير الشؤون الخارجية صابري بوقادوم، عن فتح قنصلية للجزائر بسان فرانسيسكو الأمريكية .

وجاء فتح القنصلية بسان فرانسيسكو استجابة لمطلب الجالية الوطنية المقيمة بالساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية .

وناقش صبري بوقادوم ، على هامش مشاركته في الدورة العادية ال74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، العديد من القضايا الوطنية مع الجالية الو طنية المقيمة بالولايات المتحدة الامريكية.

وتم اثارة انشغالات الجالية خاصة تلك المتعلقة بفتح جوي يربط الجزائر و نيويورك، وإنشاء فروع للبنوك الجزائرية بالخارج

و كذا تنظيم برامج تربوية، ثقافية وعلمية لصالح فئة الأجيال الصاعدة المغتربة.