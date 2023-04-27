فتح قنصلية عامة للجزائر بنابولي في إيطاليا

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن فتح قنصلية عامــة للجزائر بنابولي في إيطاليا.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 27 مرسوم رئاسي رقم 163- 23-مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 المـــوافـــق 18 أفريل سنة 2023 يتضمن فتح قنصلية عامــة للجمهوريــة الجزائــرية الديمقــراطيــة الشعبيــة بنابولي في جمهورية الإيطالية.

وتضمن هذا المرسوم فتح قنصلية عامة للجزائر بنابولي. وتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية: كامبانيا وموليزي وبوليا وبازيليكاتا وكالابريا وصقلية.